Незаконно переписали землю військового: трьох фігурантів у Вінниці чекає суд

Фото: Прокуратура України

У Вінниці до суду передали обвинувальні акти проти трьох осіб, яких підозрюють у незаконному заволодінні земельною ділянкою, що належала військовослужбовцю

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік добровільно став на захист України, отримав поранення і після лікування повернувся на службу. Під час лікування він дізнався, що земельна ділянка його матері, на якій розташований житловий будинок, була переоформлена на сторонню особу.

Слідство встановило, що у 2024 році двоє громадян підробили договір купівлі-продажу землі від імені матері чоловіка та подали його державному реєстратору. Державний реєстратор не перевірив справжність документів і зареєстрував право власності на ділянку за одним із обвинувачених.

Відтак двом обвинуваченим інкримінують:

підроблення офіційного документа (ч. 3 ст. 358 КК України);

пособництво у шахрайстві у великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України).

Державному реєстратору:

зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

У серпні 2025 року історія стала публічною, що призвело до проведення слідчих дій і встановлення причетних до незаконної схеми.

Суд наклав арешт на земельну ділянку, щоб запобігти подальшим маніпуляціям.

