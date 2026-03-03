08:39  03 березня
03 березня 2026, 09:53

Незаконно переписали землю військового: трьох фігурантів у Вінниці чекає суд

03 березня 2026, 09:53
Фото: Прокуратура України
У Вінниці до суду передали обвинувальні акти проти трьох осіб, яких підозрюють у незаконному заволодінні земельною ділянкою, що належала військовослужбовцю

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік добровільно став на захист України, отримав поранення і після лікування повернувся на службу. Під час лікування він дізнався, що земельна ділянка його матері, на якій розташований житловий будинок, була переоформлена на сторонню особу.

Слідство встановило, що у 2024 році двоє громадян підробили договір купівлі-продажу землі від імені матері чоловіка та подали його державному реєстратору. Державний реєстратор не перевірив справжність документів і зареєстрував право власності на ділянку за одним із обвинувачених.

Відтак двом обвинуваченим інкримінують:

  • підроблення офіційного документа (ч. 3 ст. 358 КК України);
  • пособництво у шахрайстві у великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України).

Державному реєстратору:

  • зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

У серпні 2025 року історія стала публічною, що призвело до проведення слідчих дій і встановлення причетних до незаконної схеми.

Суд наклав арешт на земельну ділянку, щоб запобігти подальшим маніпуляціям.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило депутата Закарпатської облради, який "не помічав" захоплення лісу під відпочинковий комплекс депутата від забороненої партії. На території двох лісових ділянок площею понад 8,5 га функціонують будівлі, альтанки, котельня, спортивний майданчик та інші об’єкти. Вони були зведені без жодних рішень держави.

