Перші $1,5 млрд від МВФ вже в Україні: на що підуть кошти

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, перші 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету й підтримку макрофінансової стабільності.

"Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", – зазначила Свириденко.

Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки.

