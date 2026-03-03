Перші $1,5 млрд від МВФ вже в Україні: на що підуть кошти
Україна отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування
Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.
За її словами, перші 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету й підтримку макрофінансової стабільності.
"Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", – зазначила Свириденко.
Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.
Як відомо, від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки.
Читайте також: 8,1 млрд від МВФ і кінець великої спрощенки: що зміниться для бізнесу