Поки скандали кипіли, голова Держфінмону Пронін понад 70 днів подорожував світом

Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін протягом першого року на посаді провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає RegioNews.

Серед відвіданих країн – Франція, Люксембург, Швейцарія, Танзанія та Мексика.

Як зазначають журналісти, поїздки Проніна часто збігалися з важливими засіданнями парламентських Тимчасових слідчих комісій або розслідуваннями корупційних скандалів, де фігурувала його команда.

Зокрема, перше відрядження Проніна до Парижа відбулося після початку збору інформації про бізнес п'ятого президента Петра Порошенка, що лягло в основу запровадження санкцій. Восени 2025 року поїздок побільшало: у жовтні він перебував у Цюриху, Берні та Парижі, пропустивши більшість засідань парламентських комісій.

У листопаді НАБУ оприлюднило інформацію операцію "Мідас", у рамках якої в енергетиці виводили сотні мільйонів гривень. Роль Держфінмоніторингу мала бути ключовою, проте відповіді на запити слідства надходили із затримками або взагалі не надходили.

На тлі зростання запитань до роботи служби Пронін провів майже місяць у відрядженнях у Танзанії та Мексиці.

Загалом, як зазначають журналісти, понад 70 днів керівник фінансової розвідки перебував за кордоном, не рахуючи відпусток і лікарняних.

Як відомо, 10 грудня 2025 року в Києві під будівлею комітетів Верховної Ради проходив мітинг із вимогою звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

