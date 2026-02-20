15:36  20 лютого
20 лютого 2026, 14:59

Елітні квартири, котедж та BMW: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

20 лютого 2026, 14:59
Фото: СБУ
Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності головного психіатра Збройних Сил України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначимо, йдеться про Олега Друзя.

Як відомо, у січні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила посадовця на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.

За матеріалами справи, чиновник, який одночасно очолює психіатричну клініку, отримав майже 1 млн доларів США тіньового "прибутку".

Додатково встановлено, що фігурант легалізував ці кошти через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, оформлених на близьких родичів. Серед "активів":

  • Квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку.
  • Котедж під Києвом, записаний на пасинка.
  • Три авто BMW (Х3, Х5, Х7) 2022–2024 років випуску, оформлені на дітей.

На підставі нових доказів СБУ повідомила підозру за ч.3 ст.209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про справу Олега Друзя

21 січня СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. Він був заступником голови Центральної ВЛК та вирішував питання щодо придатності військових до служби.

За даними слідства, за час повномасштабної війни він набув активів на мільйон доларів, що більше за його офіційні доходи.

Шевченківський районний суд відправив Олега Друзя під варту із правом на заставу в розмірі 49 мільйонів гривень. При цьому зазначалося, що до суду Друзя доставили на "швидкій", а його адвокат заявляв, що він перебуває "у вкрай тяжкому стані в кареті "швидкої" під крапельницями".

У ЗМІ повідомили, що Олег Друзь, якого підозрюють у незаконному збагаченні, планував купити віллу в Туреччині. Житло з трьома поверхами та басейном, яке зацікавило головного психіатра ЗСУ, коштує 650 тисяч євро.

