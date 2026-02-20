Пока скандалы кипели, глава Госфинмона Пронин более 70 дней путешествовал по миру

Фото: Bihus.Infо

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин в течение первого года в должности провел в заграничных командировках более 70 дней

Об этом идет речь в материале Bihus.Info, передает RegioNews.

Среди посещенных стран – Франция, Люксембург, Швейцария, Танзания и Мексика.

Как отмечают журналисты, поездки Пронина часто совпадали с важными заседаниями парламентских временных следственных комиссий или расследованиями коррупционных скандалов, где фигурировала его команда.

В частности, первая командировка Пронина в Париж состоялась после начала сбора информации о бизнесе пятого президента Петра Порошенко, что легло в основу введения санкций. Осенью 2025 года поездок стало больше: в октябре он находился в Цюрихе, Берне и Париже, пропустив большинство заседаний парламентских комиссий.

В ноябре НАБУ обнародовало информацию операцию "Мидас", в рамках которой в энергетике выводили сотни миллионов гривен. Роль Госфинмониторинга должна была быть ключевой, однако ответы на запросы следствия поступали с задержками или вообще не поступали.

На фоне роста вопросов работы службы Пронин провел почти месяц в командировках в Танзании и Мексике.

В общей сложности, как отмечают журналисты, более 70 дней руководитель финансовой разведки находился за границей, не считая отпусков и больничных.

Как известно, 10 декабря 2025 года в Киеве под зданием комитетов Верховной Рады проходил митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

