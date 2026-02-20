15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2026, 13:55

"Наказ воювати ще три роки": в Офісі Президента спростували заяви

20 лютого 2026, 13:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: "Укрінформ"
Читайте также
на русском языке

Інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито заявив радникам про провал переговорів і доручив готуватися воювати ще три роки, не відповідає дійсності

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на радника президента з питань комунікації Дмитра Литвина, передає RegioNews.

"Не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про "війну ще на три роки", це просто тупий фейк", – сказав Литвин журналістам.

Раніше росЗМІ з посиланням на журналіста видання Wall Street Journal Бояна Панчевського писали, що нібито Зеленський наказав підготуватися воювати ще 3 роки.

Нагадаємо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

У свою чергу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що розмова була непростою, але важливою, а команда вже готується до продовження переговорів найближчим часом.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, наступний раунд мирних переговорів також відбудеться у Швейцарії.

Читайте також: У Женеві українська та російська делегації провели таємні переговори "без свідків"

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Офіс президента Зеленський Володимир мирні переговори переговори про мир
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »