"Наказ воювати ще три роки": в Офісі Президента спростували заяви

Ілюстративне фото: "Укрінформ"

Інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито заявив радникам про провал переговорів і доручив готуватися воювати ще три роки, не відповідає дійсності

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на радника президента з питань комунікації Дмитра Литвина, передає RegioNews.

"Не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про "війну ще на три роки", це просто тупий фейк", – сказав Литвин журналістам.

Раніше росЗМІ з посиланням на журналіста видання Wall Street Journal Бояна Панчевського писали, що нібито Зеленський наказав підготуватися воювати ще 3 роки.

Нагадаємо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

У свою чергу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що розмова була непростою, але важливою, а команда вже готується до продовження переговорів найближчим часом.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, наступний раунд мирних переговорів також відбудеться у Швейцарії.

Читайте також: У Женеві українська та російська делегації провели таємні переговори "без свідків"