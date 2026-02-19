15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
19 лютого 2026, 16:06

У Женеві українська та російська делегації провели таємні переговори "без свідків"

19 лютого 2026, 16:06
Найцікавішим моментом, який можна зафіксувати за підсумками так званих «переговорів» у Женеві, стала очна зустріч у форматі без свідків посланця від РФ Мединського з Рустемом Умєровим і Давидом Арахамією
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Розмова тривала близько півтори години.

У звʼязку з цим виникає одразу купа запитань.

1. Хто був ініціатором такої зустрічі? Російська сторона? Наша?

2. Чому саме для контакту були обрані від України Арахамія та Умєров, з яким Мединський неодноразово мав контакт (відповідно, знає їх психологічний портрет), а не хтось інший?

3. Чи можна такі перемовини (консультації, бесіди, обмін думками - можна щось підкреслити) назвати відновленням двостороннього формату?

4. Чи видавались на цю зустріч якісь директиви від президента?

5. Чи були про ініціативу проведення цієї зустрічі проінформовані делегації країн Європи, які перебували в Женеві, та представники США? І якщо так, якою була їх рекомендація?

6. Окреме питання – тематика розмови. Що обіцяв, чим погрожував, які козирі витягував Мединський? Дуже сумнівно, що людині просто не було компанії, щоб згаяти час і поговорити про погоду.

Погоджуюсь, в цих питаннях є частина конспірології. Але ми вже стільки років спостерігаємо за різними форматами спецоперацій РФ, що тут треба і на воду дути. І нічого на зустрічах, боронь Боже, не пити. Від гріха подалі.

Чекаємо, як прокомунікують цю історію в ОП та РНБОУ.

