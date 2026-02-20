$16 000 за незаконний перетин кордону: на Рівненщині затримали двох організаторів незаконної схеми

Фото: Національна поліція

На Рівненщині затримали двох мешканців Сарненського району, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, 14 лютого 32-річний житель села Людинь привіз на своєму автомобілі двох чоловіків до житлового будинку знайомих для ночівлі. Наступного дня він разом із 38-річним спільником на іншому транспортному засобі, а далі пішки, доставили чоловіків до кордону.

За свої послуги зловмисники отримали 16 тисяч доларів. Після цього зловмисників викрили поліцейські та прикордонники.

Обох фігурантів затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У молодшого із затриманих також вилучили гвинтівку.

За процесуального керівництва прокуратури їм повідомили про підозру за ч.3 ст.332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 672 256 гривень кожному. 38-річний чоловік вже вніс заставу, 32-річний спільник наразі перебуває у слідчому ізоляторі.

Крім того, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.263 КК України щодо вилученої зброї.

