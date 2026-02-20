15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2026, 13:37

$16 000 за незаконний перетин кордону: на Рівненщині затримали двох організаторів незаконної схеми

20 лютого 2026, 13:37
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині затримали двох мешканців Сарненського району, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, 14 лютого 32-річний житель села Людинь привіз на своєму автомобілі двох чоловіків до житлового будинку знайомих для ночівлі. Наступного дня він разом із 38-річним спільником на іншому транспортному засобі, а далі пішки, доставили чоловіків до кордону.

За свої послуги зловмисники отримали 16 тисяч доларів. Після цього зловмисників викрили поліцейські та прикордонники.

Обох фігурантів затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У молодшого із затриманих також вилучили гвинтівку.

За процесуального керівництва прокуратури їм повідомили про підозру за ч.3 ст.332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 672 256 гривень кожному. 38-річний чоловік вже вніс заставу, 32-річний спільник наразі перебуває у слідчому ізоляторі.

Крім того, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.263 КК України щодо вилученої зброї.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Рівненська область мобілізація ухилення від мобілізації бусифікація схема
16 тис. доларів за нелегальний виїзд: на Буковині оголосили підозру організаторам схеми
18 лютого 2026, 20:59
$12 тис. за фіктивне працевлаштування: СБУ затримала керівників оборонних підприємств
18 лютого 2026, 14:25
Фальшиві паспорти ЄС та "бронь" на залізниці: в Україні заблокували ще 6 схем для ухилянтів
17 лютого 2026, 17:50
Всі новини »
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »