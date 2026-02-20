15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2026, 12:39

Дніпро витратить мільйони на комунальну газету "Наше місто"

20 лютого 2026, 12:39
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі на друк періодичного комунального видання "Наше місто"планують витратити 2 408 970 грн

Про це повідомляє Телеканал D1, передає RegioNews.

За ці кошти переможець тендеру має організувати друк 14 750 комплектів газет та щомісячну доставку мешканцям міста.

З березня по грудень 2026 року дніпряни щомісяця отримуватимуть 1 475 комплектів газет, які доставлятимуть поштою у день виходу видання з друку.

Від виконавця тендеру вимагається гарантійний лист щодо можливості надрукувати зазначений тираж без поліграфічного браку.

Тим часом, дніпряни відзначають, що це, певно, єдина обґрунтована витрата у блекаут та війну: коли надворі сонячно, а електроенергії немає, можна сісти під вікном і почитати газету. А тих, хто має пічне опалення, вона "обігріє”.

Нагадаємо, 20 січня Нацполіція проводила слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання державних коштів. Зокрема, на Запоріжжі, Львівщині та Дніпропетровщині.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов прокоментував обшуки правоохоронців у будівлі міської ради. За його словами, слідчі дії стосувалися нібито порушень при захороненні відходів на міському сміттєзвалищі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
тендер гроші мер ЗМІ Дніпро Філатов Борис Альбертович газета
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »