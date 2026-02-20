Дніпро витратить мільйони на комунальну газету "Наше місто"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпрі на друк періодичного комунального видання "Наше місто"планують витратити 2 408 970 грн

передає RegioNews.

За ці кошти переможець тендеру має організувати друк 14 750 комплектів газет та щомісячну доставку мешканцям міста.

З березня по грудень 2026 року дніпряни щомісяця отримуватимуть 1 475 комплектів газет, які доставлятимуть поштою у день виходу видання з друку.

Від виконавця тендеру вимагається гарантійний лист щодо можливості надрукувати зазначений тираж без поліграфічного браку.

Тим часом, дніпряни відзначають, що це, певно, єдина обґрунтована витрата у блекаут та війну: коли надворі сонячно, а електроенергії немає, можна сісти під вікном і почитати газету. А тих, хто має пічне опалення, вона "обігріє”.

