20 лютого 2026, 12:23

На Миколаївщині підірвали залишки російської крилатої ракети Х-101

20 лютого 2026, 12:23
Фото: ДСНС Миколаївщини
У Вознесенському районі Миколаївської області фахівці ДСНС вилучили небезпечні залишки російської крилатої ракети Х-101

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що ракету обережно транспортували до спеціально визначеної локації та знищили шляхом контрольованого підриву.

У ДСНС наголошують, що такі операції потребують високого професіоналізму, досвіду та максимальної концентрації. Особливо складно працювати за низьких температур – холод впливає як на техніку, так і на фізичний стан саперів.

Нагадаємо, на Київщині водолази дістали з озера частину дрона з 1,5 кг вибухівки. Рятувальники наголошують: уламки дронів та їхні бойові елементи залишаються смертельно небезпечними навіть після тривалого перебування у воді.

Раніше сапери вилучили частину російської ракети "Іскандер", яку виявили на відкритій території Чернігівського району.

