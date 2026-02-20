15:36  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Харкові чоловік, який офіційно змінив стать на жіночу, через суд домігся виключення з військового обліку після відмови у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

Про це пише видання "Апостроф" із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Як зазначається у матеріалах справи, до суду надійшов адміністративний позов із вимогою:

  • визнати протиправним та скасувати рішення про відмову у виключенні з військового обліку, оформлене листом № 10/780 від 04.10.2025 року;
  • зобов'язати виключити позивачку з обліку військовозобов’язаних;
  • внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг".

У позові зазначалося, що відповідно до медичного свідоцтва про зміну (корекцію) статевої належності від 16.01.2025 року (форма № 066-3/о) та внесених змін до актового запису цивільного стану, позивачка змінила стать з чоловічої на жіночу.

На підставі цих документів їй було видано нове свідоцтво про народження від 21.03.2025 року та паспорт громадянина України від 02.04.2025 року, у яких стать зазначена як жіноча.

З новим паспортом громадянка звернулася до ТЦК та СП із заявою про виключення з військового обліку. Однак у центрі відмовили у знятті з обліку без проходження військово-лікарської комісії.

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав відмову протиправною та зобов’язав відповідний орган виключити позивачку з військового обліку і внести зміни до реєстру "Оберіг".

У рішенні наголошується, що відповідно до чинного законодавства України жінки проходять військову службу виключно на добровільних засадах, а тому підстав для перебування позивачки на обліку військовозобов’язаних після офіційної зміни статі немає.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку у встановлені законом строки.

Нагадаємо, у Тернополі поліцейські викрили жінку, яка намагалась звільнити чоловіка з військової служби за допомогою підроблених документів. Вона знайшла у Telegram анонімного виконавця, який пообіцяв виготовити довідку МСЕК. Жінка передала копії своїх документів та заплатила за послугу близько 2000 доларів.

суд війна Харків рішення мобілізація чоловік ТЦК зміна статі
