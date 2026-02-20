15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2026, 14:37

На Хмельниччині чоловік поранив жінку та погрожував підірвати гранату

20 лютого 2026, 14:37
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Хмельниччині взяли під варту чоловіка, який ножем завдав тяжких тілесних ушкоджень своїй знайомій та під час затримання погрожував підірвати гранату

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився в селі Михля на Ізяславщині 18 лютого. 46-річний чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень своїй 44-річній знайомій. Через ревнощі він спочатку побив жінку, а потім вдарив ножем у спину, пробивши легеню.

До потерпілої зайшов знайомий, який викликав швидку, а про подію повідомив поліцію. Зловмисник втік і переховувався у батьків.

Під час затримання він погрожував правоохоронцям підірвати бойову гранату, проте завдяки вдало проведеним перемовинам поліції вдалося затримати його без надзвичайних подій.

Під час обшуку виявили та вилучили знаряддя злочину та ручну наступальну гранату М-67 з підривачем, які направили на експертизу.

Чоловіка затримали. Слідчі оголосили йому підозру за:

  • ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження),
  • ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою),
  • ч.1 ст.345 (погроза працівнику поліції). З

За скоєне загрожує до 8 років ув’язнення.

Суд взяв підозрюваного під варту на період розслідування.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку. Внаслідок вибуху вона отримала травми. Правоохоронці знайшли чоловіка в його будинку, коли він був без свідомості. Розпочато кримінальне провадження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Хмельницька область Граната чоловік ніж ножове поранення жінка
На Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських: один постраждалий – у важкому стані
20 лютого 2026, 09:39
Обікрала власницю квартири на пів мільйона: на Хмельниччині 17-річній дівчині оголосили підозру
17 лютого 2026, 13:43
На Одещині 54-річна жінка зарізала співмешканця
16 лютого 2026, 16:59
Всі новини »
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »