На Хмельниччині чоловік поранив жінку та погрожував підірвати гранату

Фото: Національна поліція

На Хмельниччині взяли під варту чоловіка, який ножем завдав тяжких тілесних ушкоджень своїй знайомій та під час затримання погрожував підірвати гранату

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився в селі Михля на Ізяславщині 18 лютого. 46-річний чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень своїй 44-річній знайомій. Через ревнощі він спочатку побив жінку, а потім вдарив ножем у спину, пробивши легеню.

До потерпілої зайшов знайомий, який викликав швидку, а про подію повідомив поліцію. Зловмисник втік і переховувався у батьків.

Під час затримання він погрожував правоохоронцям підірвати бойову гранату, проте завдяки вдало проведеним перемовинам поліції вдалося затримати його без надзвичайних подій.

Під час обшуку виявили та вилучили знаряддя злочину та ручну наступальну гранату М-67 з підривачем, які направили на експертизу.

Чоловіка затримали. Слідчі оголосили йому підозру за:

ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження),

ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою),

ч.1 ст.345 (погроза працівнику поліції). З

За скоєне загрожує до 8 років ув’язнення.

Суд взяв підозрюваного під варту на період розслідування.

