20 лютого 2026, 14:21

Атака на Харківщину: під завалами складської будівлі знайшли тіло загиблого

20 лютого 2026, 14:21
Фото: ДСНС Харківщини
У Малинівській громаді Чугуївського району Харківської області російський безпілотний літальний апарат здійснив удар по території цивільного підприємства

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки сталася пожежа та руйнації складської будівлі на площі близько 3000 кв. м.

Рятувальники вилучили з-під завалів фрагменти тіла однієї людини, яка загинула під час інциденту. Ще двоє осіб отримали поранення.

Попри загрозу повторних ударів, на місці події працюють оперативні підрозділи ДСНС, сапери, кінологи, офіцери-рятувальники громад та вогнеборці добровільної пожежної команди.

Тривають гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 лютого, близько 05:10 російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок ворожого удару пошкоджені адміністративна будівля, автомобілі, вибиті вікна у житлових будинках. Постраждалих немає.

