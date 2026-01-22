Фото: БЕБ

Про це повідомляє БЕБ, передає RegioNews.

Розслідування ініційоване на основі інформації, що поширюється у публічному просторі, та стосується можливих порушень податкового і фінансового законодавства.

Детективи Головного підрозділу БЕБ проводять перевірку для встановлення фактів можливого ухилення від сплати податків або інших фінансових правопорушень. У бюро нагадали, що всі суб’єкти, які ведуть комерційну діяльність через онлайн-платформи, зобов’язані декларувати доходи та сплачувати податки відповідно до законодавства України.

У БЕБ підкреслили, що підхід до контролю є системним та однаковим для всіх.

Раніше повідомлялося, Телеграм-канали з аудиторією понад 30 мільйонів підписників можуть генерувати мільйонні доходи, не сплачуючи податки. Експерти та народні депутати припускають, що за популярними каналами стоять впливові гравці, які використовують їх для політичного та фінансового впливу.