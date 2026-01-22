14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 17:13

БЕБ розпочало розслідування проти Телеграм-каналів із мільйонною аудиторією

22 січня 2026, 17:13
Фото: БЕБ
Бюро економічної безпеки України розпочало досудове розслідування щодо діяльності кількох телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією

Про це повідомляє БЕБ, передає RegioNews.

Розслідування ініційоване на основі інформації, що поширюється у публічному просторі, та стосується можливих порушень податкового і фінансового законодавства.

Детективи Головного підрозділу БЕБ проводять перевірку для встановлення фактів можливого ухилення від сплати податків або інших фінансових правопорушень. У бюро нагадали, що всі суб’єкти, які ведуть комерційну діяльність через онлайн-платформи, зобов’язані декларувати доходи та сплачувати податки відповідно до законодавства України.

У БЕБ підкреслили, що підхід до контролю є системним та однаковим для всіх.

Раніше повідомлялося, Телеграм-канали з аудиторією понад 30 мільйонів підписників можуть генерувати мільйонні доходи, не сплачуючи податки. Експерти та народні депутати припускають, що за популярними каналами стоять впливові гравці, які використовують їх для політичного та фінансового впливу.

БЕБ телеграм податки порушення розслідування доходи
Всі новини »
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
У Кривому Розі зіткнулись іномарки: в автотрощі постраждала дитина
22 січня 2026, 17:15
У Дрогобичі утворили символічне коло єднання на знак незламності та спільної відповідальності за майбутнє України
22 січня 2026, 17:11
США, Україна та РФ зустрінуться в ОАЕ вже завтра - Зеленський
22 січня 2026, 17:00
У Хмельницькому військова пограбувала магазин та отримала "термін"
22 січня 2026, 16:55
На Запоріжжі чиновник влаштував "торгівлю бронюванням"
22 січня 2026, 16:35
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
22 січня 2026, 16:27
"Нас всіх об'єднує світло в серцях": в Одесі військові та активісти розгорнули величезний прапор України
22 січня 2026, 16:20
У Хмельницькому чоловік посеред дня пограбував школяра
22 січня 2026, 16:15
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Давосі
22 січня 2026, 15:55
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
