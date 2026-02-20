Фото: БЕБ

Правоохоронці припинили роботу нелегальної АЗС на Івано-Франківщині. На станції продавали фальсифіковане пальне без дозвільних документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Детективи БЕБ провели обшуки приміщень та території АЗС. Вилучили пальне невідомого походження, резервуар для його зберігання, паливну колонку, а також понад 250 тис. грн готівки.

Обладнання, що використовувалося для незаконного продажу пального, демонтували.

Правоохоронці з’ясовують причетних до роботи АЗС, а також місця виготовлення пального та канали його постачання.

Нагадаємо, раніше правоохоронці направили до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який налагодив роботу нелегальної АЗС у Борисполі на Київщині.