На Житомирщині чиновник організував схему заробітку на ухилянтах

Фото: Нацполіція

Влітку минулого року на Житомирщині затримали чиновника через хабарі. Проте тепер стало відомо, що він також організував схему з ухилення від мобілізації

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Чиновник Коростенської міськради організував схему працевлаштування військовозобов’язаних до закладів освіти для бронювання від мобілізації. До схеми він залучив 34-річну заступницю та 38-річну директорку гімназії.

Керівниця закладу приймала на роботу осіб без фактичного виконання ними службових обов’язків та підписувала документи для нарахування їм заробітної плати. При цьому його заступниця вела табелі обліку робочого часу та службової документації.

Відомо, що за цією схемою працевлаштували трьох чоловіків: одного як медбрата, а інших двох як асистентів вчителів. Зарплату, яку їм нараховували, отримував організатор схеми, а потім розділяв між усіма учасниками.

"Також у межах кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що посадовець отримав ще 10 000 гривень хабаря. Кошти були передані за вплив на рішення посадових осіб одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки району. Йшлося про зняття статусу "Розшук" у системі "Оберіг"", - повідомили в поліції.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі ід п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.