На Львівщині водій швидкої під наркотиками збив 10-річну дитину

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 32-річний водій карети приватної швидкої допомоги Volkswagen Crafter рухався із увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Він збив 10-річну дівчинку. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з травмами.

Перевірка показала, що водій був у стані наркотичного сп'яніння. Правоохоронці його затримали. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.