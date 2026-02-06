На Львівщині водій швидкої під наркотиками збив 10-річну дитину
Аварія сталась 5 лютого, близько 09:40, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Чишки Львівського району. Поліція встановлює обставини
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Попередньо, 32-річний водій карети приватної швидкої допомоги Volkswagen Crafter рухався із увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Він збив 10-річну дівчинку. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з травмами.
Перевірка показала, що водій був у стані наркотичного сп'яніння. Правоохоронці його затримали. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.
