16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2026, 14:35

На Львівщині водій швидкої під наркотиками збив 10-річну дитину

06 лютого 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 5 лютого, близько 09:40, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Чишки Львівського району. Поліція встановлює обставини

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 32-річний водій карети приватної швидкої допомоги Volkswagen Crafter рухався із увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Він збив 10-річну дівчинку. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з травмами.

Перевірка показала, що водій був у стані наркотичного сп'яніння. Правоохоронці його затримали. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Львівська область
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК
07 лютого 2026, 17:31
Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система
07 лютого 2026, 17:11
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого 2026, 16:59
У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК
07 лютого 2026, 16:25
На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини
07 лютого 2026, 15:40
Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів
07 лютого 2026, 15:06
Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади
07 лютого 2026, 14:35
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
Наша переговорна позиція об’єктивно слабка
07 лютого 2026, 13:59
Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »