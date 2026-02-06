16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
06 лютого 2026, 15:14

Припинення війни повинно відповідати державним інтересам

06 лютого 2026, 15:14
Троха ніяково читати премудрі розсусолення експертів на тему, який сценарій припинення війни «відповідає державним інтересам»
Троха ніяково читати премудрі розсусолення експертів на тему, який сценарій припинення війни «відповідає державним інтересам»
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ніякий.

Усі хороші сценарії прихопив зі собою Міндіч до Ізраїля. Усі переможні сценарії лежать у сейфі Цукермана на тій же Землі Обітованій. Усі сценарії, "які нас влаштовують", у ніч уторгнення вивіз Наумов до Сербії у вигляді коштовних діамантів. Усі прекрасні сценарії покояться в тіньовому бек-офісі мародерської зграї Енергоатома. Усі позитивні сценарії спалив маг Єрмак, проводячи ними чари-мари-поза-хмари відьмацькі магічні заклинання на перемогу.

На 5-му році нерозвертального тупика пора би вже викарбувати на всіх скрижалях, вишкрябати на всіх берестяних грамотах, розвісити на всіх сітілайтах та білбордах украй просту односкладну істину: державним інтересам відповідає припинення війни як таке.

Не доводиться вередливо перебирати різними сценаріями, бо кліка подбала про їх відсутність. На робочій панелі світових гравців лежить лише варіант зупинки війни, та й то він перевершує всі сподівання.

В умовах, коли продовження війни відповідає планам путіна, хотіти того самого означає грати в гру путіна, адже війна – це його гра.

Щоб зберегтися, вціліти й гідно піти далі – треба грати не в путінську довгу війну, а в західну гру припинення війни там, де вдасться її штупорнути.

Коли страва одна, меню навіть не відкривають.

Україна РФ війна політика суспільство
