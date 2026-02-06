Припинення війни повинно відповідати державним інтересам
Ніякий.
Усі хороші сценарії прихопив зі собою Міндіч до Ізраїля. Усі переможні сценарії лежать у сейфі Цукермана на тій же Землі Обітованій. Усі сценарії, "які нас влаштовують", у ніч уторгнення вивіз Наумов до Сербії у вигляді коштовних діамантів. Усі прекрасні сценарії покояться в тіньовому бек-офісі мародерської зграї Енергоатома. Усі позитивні сценарії спалив маг Єрмак, проводячи ними чари-мари-поза-хмари відьмацькі магічні заклинання на перемогу.
На 5-му році нерозвертального тупика пора би вже викарбувати на всіх скрижалях, вишкрябати на всіх берестяних грамотах, розвісити на всіх сітілайтах та білбордах украй просту односкладну істину: державним інтересам відповідає припинення війни як таке.
Не доводиться вередливо перебирати різними сценаріями, бо кліка подбала про їх відсутність. На робочій панелі світових гравців лежить лише варіант зупинки війни, та й то він перевершує всі сподівання.
В умовах, коли продовження війни відповідає планам путіна, хотіти того самого означає грати в гру путіна, адже війна – це його гра.
Щоб зберегтися, вціліти й гідно піти далі – треба грати не в путінську довгу війну, а в західну гру припинення війни там, де вдасться її штупорнути.
Коли страва одна, меню навіть не відкривають.