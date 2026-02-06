6000 доларів за втечу до Молдови: на Вінниччині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, організував незаконну схему 25-річний житель Могилів-Подільського. Його клієнтом став 22-річний житель Вінниці, якого планували доставити до державного рубежу.

"Пакет послуг" передбачав повний супровід "замовника": організатор і його пособники забрали чоловіка за місцем проживання та рухалися у напрямку кордону двома автомобілями, де автівка попереду виконувала роль "маячка", відстежуючи можливу присутність правоохоронців на шляху. Далі клієнта пересадили в інший транспортний засіб безпосередньо до організатора, який провів детальний інструктаж щодо подальших дій та мав забезпечити вінничанина матрацом для "комфортної" переправи через Дністер.

Коштували усі ці послуги 6000 доларів США.

Водіїв та організатора схеми уже затримали. Їм загрожує ув’язнення.

