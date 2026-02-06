16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 16:33

6000 доларів за втечу до Молдови: на Вінниччині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

06 лютого 2026, 16:33
фото: ДПСУ
На Вінниччині прикордонники ліквідували нелегальний «сервіс» із переправлення чоловіків за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, організував незаконну схему 25-річний житель Могилів-Подільського. Його клієнтом став 22-річний житель Вінниці, якого планували доставити до державного рубежу.

"Пакет послуг" передбачав повний супровід "замовника": організатор і його пособники забрали чоловіка за місцем проживання та рухалися у напрямку кордону двома автомобілями, де автівка попереду виконувала роль "маячка", відстежуючи можливу присутність правоохоронців на шляху. Далі клієнта пересадили в інший транспортний засіб безпосередньо до організатора, який провів детальний інструктаж щодо подальших дій та мав забезпечити вінничанина матрацом для "комфортної" переправи через Дністер.

Коштували усі ці послуги 6000 доларів США.

Водіїв та організатора схеми уже затримали. Їм загрожує ув’язнення.

Як повідомлялось, на Вінниччині у Дністрі потонув чоловік. Він намагався перетнути кордон у місті Ямпіль.

Вінницька область Молдова Дністер втеча за кордон ДПСУ схема
