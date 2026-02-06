На Сумщині чоловік із ножем напав на сільського голову: подробиці інциденту
У Сумському районі 39-річному чоловіку повідомили про підозру за хуліганство у сільській раді
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За інформацією правоохоронців, у приміщенні сільської ради виник конфлікт між місцевим жителем та головою ради. Чоловік поводився агресивно, використовуючи нецензурну лексику, та погрожував ножем, який він заздалегідь підготував.
У результаті інциденту голова ради отримав тілесні ушкодження — поріз фаланги пальця руки.
На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група. Порушника було затримано, вилучено ніж та інші речові докази, які спрямували на експертизу.
Слідчі вже внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі продовжуються слідчі дії з метою з’ясування всіх деталей події.
