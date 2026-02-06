16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 14:43

"Від голоду та холоду": на Київщині помер український кінооператор

06 лютого 2026, 14:43
Фото: з відкритих джерел
У селищі Ворзель на Київщині помер 82-річний кінооператор Павло Лойко. Трагедія сталася 4 лютого

Про це повідомила сусідка родини вдова композитора Ігоря Поклада, Світлана, передає RegioNews.

Павло Лойко з дружиною проживав у Ворзелі. Вони були сусідами зі Світланою Поклад.

Як розповіла дружина композитора, останнім часом у сім'ї Лойків було скрутне становище.

"І тепер найстрашніше. Він помер від голоду та холоду… Тільки сьогодні вдова розповіла, що вже два тижні вони сиділи на воді, бо не було грошей на їжу. Вчора серце чоловіка зупинилося, не витримало, – зазначила вдова композитора.

Староста Ворзеля повідомив, що поховання Павла Лойка буде здійснене за кошти місцевого бюджету.

Світлана Поклад також закликала фінансово допомогти дружині Павла Лойка. Наразі збір коштів припинено.

Місцеві мешканці також планують ініціювати звернення до влади щодо регулярного моніторингу самотніх літніх людей, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому.

Довідка: Павло Лойко народився 8 липня 1943 року. Здобув вищу кінематографічну освіту.

Багато років працював на кіностудії імені Олександра Довженка. Він брав участь у створенні низки відомих фільмів, серед яких – класична стрічка "Пропала грамота".

Нагадаємо, у період з 20 грудня по 18 січня за екстреною медичною допомогою через обмороження та переохолодження звернулося 1103 українці. Із них 1016 пацієнтів були госпіталізовані.

Читайте також: Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод

трагедія Київська область голодування зима холод кінооператор Ворзель
