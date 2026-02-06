16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 15:36

Старий будинок у Дніпрі перетворився на руїну: мешканці живуть серед бруду та холоду

06 лютого 2026, 15:36
Фото: "Відомо"
У Дніпрі на вулиці Василя Чапленка, 3, старий триповерховий будинок, відомий серед містян як "зелений будиночок", поступово руйнується

Про це пише видання "Відомо", передає RegioNews.

Також майже усі знають цей будинок, як притон для безхатченків. Біля нього завжди багато сміття та бруду. Втім, в інших його частинах живуть звичайні дніпровські родини. Зовсім поряд знаходиться школа.

Мешканці вцілілої частини будинку, здебільшого літні люди, змушені власним коштом встановлювати металеві ворота з кодовим замком. В оселях немає опалення, деякі квартири замерзають, а через запах і бруд молоді сім'ї й родини з дітьми давно покинули будинок.

Біля загадкового будинку журналістка "Відомо" зустріла одну з мешканок.

Раїса Степанівна мешкає у вцілілій частині закинутого будинку майже пів століття

77-річна мешканка Раїса Степанівна живе тут понад 45 років і розповіла журналістам, що колись будинок був престижним: на першому поверсі до революції 1917 року діяла крамниця Горнштейна, а згодом – бублична.

Після 2001 року будівля почала занепадати, а нині частина конструкцій перебуває на межі руйнування.

Раїса Степанівна розповідає, що в її квартирі наразі все замерзло, подекуди навіть з'явилася крига. Вона мешкає одна, тож змушена на час холодів винаймати кімнату для проживання в іншому місці.

Журналістці вдалося потрапити до внутрішнього дворику і сфотографувати те, що відбувається всередині.

Так виглядає зворотній бік закинутої будівлі

З іншого боку будівлі ситуація теж критична – поступове руйнування закинутої частини призводить до руйнування й балконів та інших конструкцій в оселях дніпрян.

Старенькі балкончики теж починають руйнуватись

Свого часу будинок збиралися відремонтувати. Однак, цього так і не сталося. Колишній розкішний особняк 19 століття поступово перетворюється на руїни.

Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради повідомило, що ремонтів не планують, оскільки будинок не є пам’яткою архітектури. Мешканці та сусіди побоюються, що в майбутньому доведеться відселяти й тих, хто залишився.

Нагадаємо, в ніч на 24 січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ. Востаннє руйнування через військові дії на території Лаври фіксувалися під час Другої світової війни.

