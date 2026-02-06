16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2026, 13:05

Вибух авто в Одесі: загинув військовий, СБУ кваліфікувала подію як теракт

06 лютого 2026, 13:05
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля в Одесі, внаслідок якого загинув військовослужбовець. Подію кваліфіковано як терористичний акт

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

Також інформацію підтвердили джерела УП у правоохоронних органах.

Зазначається, що загиблим є 21-річний військовослужбовець.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією проводять комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до його вчинення.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Київському районі Одеси на вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль Toyota. Внаслідок чого загинув 21-річний власник авто.

Читайте також: Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса СБУ теракт розслідування вибух загиблий військовий автомобіль загиблий військовий
В Одесі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
05 лютого 2026, 20:07
В Одесі військові застосували силу до чоловіка – у ТЦК прокоментували інцидент
05 лютого 2026, 14:30
На Одещині військовий намагався підкупити прикордонника, щоб втекти до Придністров’я
05 лютого 2026, 13:48
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК
07 лютого 2026, 17:31
Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система
07 лютого 2026, 17:11
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого 2026, 16:59
У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК
07 лютого 2026, 16:25
На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини
07 лютого 2026, 15:40
Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів
07 лютого 2026, 15:06
Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади
07 лютого 2026, 14:35
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
Наша переговорна позиція об’єктивно слабка
07 лютого 2026, 13:59
Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »