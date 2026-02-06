Вибух авто в Одесі: загинув військовий, СБУ кваліфікувала подію як теракт

Фото: Національна поліція

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху автомобіля в Одесі, внаслідок якого загинув військовослужбовець. Подію кваліфіковано як терористичний акт

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

Також інформацію підтвердили джерела УП у правоохоронних органах.

Зазначається, що загиблим є 21-річний військовослужбовець.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією проводять комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до його вчинення.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Київському районі Одеси на вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль Toyota. Внаслідок чого загинув 21-річний власник авто.

Читайте також: Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України