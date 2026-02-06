На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчими вихідними, 7-8 лютого, в Україні сильних морозів не буде

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

У нічні години очікується -3…-8 градусів, на заході 0…-4 градуси, на півдні близько "нуля".

"У денні години температура повітря коливатиметься в межах 0…-4 градусів, на заході близько "нуля", на півдні +2…+5, в Криму до +6…+10 градусів", – йдеться у повідомленні.

Проте уже 8 лютого почне заходити холодніше повітря і на півночі надвечір вже може бути -6…-9 градусів.

"Потепління та волога погода сприятимуть утворенню туманів – більш ймовірні тумани завтра, у суботу, зниження видимості до 300-500 метрів і нижче", – додала Н.Діденко.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких регіонах України. Як зазначається, у п’ятницю, 6 лютого, в Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.