Як триматися, коли не можеш планувати навіть на завтра: три поради психолога

Фото з відкритих джерел

Психолог Харківського осередку громадської організації «Захист Держави» поділилась рекомендаціями, які можуть допомоти триматися. Також харків'янам розповіли, куди звертатися, коли потрібна допомога

Про це повідмляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

За словами експертки, люди звикли будувати плани на роки вперед. Проте зараз горизонт планування часто може звужуватися до кількох годин, і це є нормальним. Які три речі можуть допомогти триматися:

Короткострокове планування - навіть прості задачі на кшталт "купити продукти" чи "зателефонувати близькій людині;

Ресурсні дрібниці - смак кави, чистий одяг, кілька хвилин тиші або розмова з людиною, якій ви довіряєте;

Не тримати тривогу всередині, а дати їй форму - наприклад, записати або проговорити.

Якщо важко - варто просити про допомогу. Професійну психологічну підтримку можна отримати в Харківському осередку ГО "Захист Держави". Офіс розташований за адресою: місто Харків, вулиця Свободи, 4.

Графік роботи: понеділок–п’ятниця з 10:00 до 17:00

Контакт: 075 625 8789

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЮНІСЕФ допомагає розбудовувати Центри життєстійкості у громадах Харківщини. Новий Центр життєстійкості працюватиме за принципом "єдиного вікна" – усі мешканці громади можуть отримати тут комплекс послуг: у приміщенні облаштовано дитячий простір, кімнати для психологічної підтримки, проведення тренінгів та консультацій.