Збив та втік: на Рівненщині судитимуть водія, який наїхав на дитину

Фото: Нацполіція

У Рівненській області будуть судити 44-річного чоловіка. Відомо, що він збив неповнолітнього та втік з місця аварії

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

ДТП сталось 5 грудня близько 17:30 на вулиці Сарненській у селищі Рокитне. 44-річний водій Opel Astra не врахував дорожню обстановку, не зменшив швидкість. В результаті він збив 14-річного хлопчика. Внаслідок ДТП неповнолітній пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому щелепи та забоїв, а водій втік.

Згодом правоохоронці знайшли водія. Він зізнався у скоєному. Наразі досудове розслідування завершене, найближчим часом чоловік постане перед судом.

Нагадаємо, раніше на Львівщині водій швидкої збив 10-річну дитину. Перевірка показала, що він був у стані наркотичного сп'яніння.