04 лютого 2026, 11:17

Переговори Україна, США та РФ: українська делегація вже в Абу-Дабі

04 лютого 2026, 11:17
Українська делегація прибула до Абу-Дабі, де 4 та 5 лютого мають відбутися заплановані тристоронні переговори у форматі Україна – США – Росія

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело, обізнане з перебігом перемовин, передає RegioNews.

З американського боку участь у переговорах візьмуть спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер.

Як відомо, 23 січня в Абу-Дабі стартували перші з початку повномасштабної війни прямі тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Головною темою зустрічі є обговорення "параметрів закінчення війни". Вони тривали два дні.

Повідомлялося, що під час першого дня перемовин в Абу-Дабі Україна та РФ не наблизилися до компромісу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що переговорний процес щодо війни в Україні продовжується. За його словами, наступні тристоронні зустрічі (Україна, США та РФ) відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Окрім того, Зеленський заявив, що війну треба завершувати. Раніше український президент знову заговорив про особисту зустріч із Путіним. На його думку, без зустрічі із президентом РФ вирішити територіальне питання України неможливо.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

