Фото: Reuters

Жодних ознак компромісу на зустрічі делегацій України, США та РФ у першій день переговорів в Абу-Дабі, 23 січня, не досягнуто

Про це інформує RegioNews із посиланням на Reuters.

"Українські та російські переговірники зустрілися в Абу-Дабі в п'ятницю, щоб обговорити життєво важливе питання території, без жодних ознак компромісу, оскільки російські авіаудари занурили Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотирирічну війну", – йдеться у повідомленні.

За даними видання, США посилюють тиск на Україну щодо досягнення мирної угоди. Своєю чергою, Москва вимагає від Києва поступитися всією своєю східною промисловою зоною Донбасу, перш ніж РФ припинить бойові дії.

Нагадаємо, ввечері 23 січня в Абу-Дабі стартували перші з початку повномасштабної війни прямі тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Головною темою зустрічі є обговорення "параметрів закінчення війни".

Читайте також: Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі