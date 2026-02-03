19:05  03 лютого
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
18:43  03 лютого
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 22:33

Зеленський закликав США відреагувати на російські удари

03 лютого 2026, 22:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на чергове вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Після нічного російського ракетного обстрілу по Україні президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на реакцію США, адже це було особисте прохання від Дональда Трампа – припинити удари по енергетиці.

"Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?", – заявив український лідер.

Нагадаємо, на днях Зеленський зробив сенсаційну заяву. На думку президента України, війну із РФ потрібно завершувати.

