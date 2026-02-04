Фото: pixabay

Правоохоронці повідомили про підозру медику одного із закладів Рівненського району за неналежне виконання професійних обов'язків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У лютому 2024 року до лікарні "швидкою" привезли 53-річного жителя селища Клевань. Під час первинного огляду, на той час 51-річна лікарка, провела лише поверхневий огляд. Вона не призначила необхідних аналізів та обстежень, не викликала профільних спеціалістів і поставила чоловіку невірний клінічний діагноз.

Наступного дня пацієнт помер. Експертиза встановила, що причиною смерті стали пошкодження органів черевної порожнини та сильна внутрішня кровотеча.

Лікарці загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 140 КК України (медична недбалість). Слідчі дії тривають.

