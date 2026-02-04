Фото: поліція

Трагедія сталася днями в одному із сіл Красилівської громади. 55-річний чоловік споїв дитину алкоголем, що призвело до смерті хлопчика

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці з'ясували, що того дня дитина прийшла до 55-річного сусіда в гості. Чоловік почав розпивати алкоголь разом із 9-річним хлопчиком, а потім залишив його самого. Дитина була дезорієнтована і не могла контролювати рухи, але намагалася дійти додому. Пройшовши близько 200 метрів, хлопчику стало зле. Він знепритомнів, впав на сніг та помер.

Мати дитини звернулася до поліції пізно ввечері, коли син не повернувся додому. Під час пошуків тіло хлопчика знайшли на городі неподалік від дому.

Тіло хлопчика направили на судмедекспертизу. Точна причина смерті встановлюється.

Поліцейські затримали сусіда та повідомили йому про підозру за статтею про залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135 ККУ). Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми.

