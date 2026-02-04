12:13  04 лютого
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, який потонув у річці
11:56  04 лютого
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2026, 13:14

Замерз на снігу: на Хмельниччині 9-річний хлопчик помер після того, як сусід споїв його алкоголем

04 лютого 2026, 13:14
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталася днями в одному із сіл Красилівської громади. 55-річний чоловік споїв дитину алкоголем, що призвело до смерті хлопчика

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці з'ясували, що того дня дитина прийшла до 55-річного сусіда в гості. Чоловік почав розпивати алкоголь разом із 9-річним хлопчиком, а потім залишив його самого. Дитина була дезорієнтована і не могла контролювати рухи, але намагалася дійти додому. Пройшовши близько 200 метрів, хлопчику стало зле. Він знепритомнів, впав на сніг та помер.

Мати дитини звернулася до поліції пізно ввечері, коли син не повернувся додому. Під час пошуків тіло хлопчика знайшли на городі неподалік від дому.

Тіло хлопчика направили на судмедекспертизу. Точна причина смерті встановлюється.

Поліцейські затримали сусіда та повідомили йому про підозру за статтею про залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135 ККУ). Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру подружжю з Горішніх Плавнів на Полтавщині. Батьків підозрюють у побитті двомісячної доньки та залишенні її без нагляду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область алкоголь смерть дитини дитина
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
В Україні зросла захворюваність на ГРВІ: понад 5,4 тис. госпіталізацій за тиждень
04 лютого 2026, 13:44
Подвійний заробіток на операціях: лікарня на Київщині незаконно отримала 2,5 млн грн
04 лютого 2026, 13:28
На Дніпропетровщині через підгорілу їжу чоловік вистрибнув з вікна
04 лютого 2026, 13:15
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
04 лютого 2026, 13:01
"Військовим не здаю": як захисниця із Синельникового на Дніпропетровщині шукала житло
04 лютого 2026, 12:45
Поставила хибний діагноз: на Рівненщині судитимуть лікарку через смерть пацієнта
04 лютого 2026, 12:40
У Києві відновили світло для 100 тис. родин: лівий берег знову з графіками
04 лютого 2026, 12:20
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, який потонув у річці
04 лютого 2026, 12:13
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
04 лютого 2026, 11:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »