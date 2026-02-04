На Дніпропетровщині через підгорілу їжу чоловік вистрибнув з вікна

Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в районі Космонавтів у Криіому Розі. Чоловік вистрибнув із вікна квартири на третьому поверсі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Попередньо, чоловік залишив на ввімкненій плиті сковорідку. Їжа пригоріла та в помешканні з'явилось гесте задивлення. Ймовірно, саме черех це чоловік вирішив вийти через вікно третього поверху.

Зазначається, що сусідка відчинила двері квартири, але чоловіка всередині не було, після чого його знайшли надворі. Постраждалому чоловіку близько 60 років. У нього діагностували забій головного мозку, травми голови, переломи ребер і кісток тазу. Зараз він у лікарні під наглядом медиків.

