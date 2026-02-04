12:13  04 лютого
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, який потонув у річці
11:56  04 лютого
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
04 лютого 2026, 13:15

На Дніпропетровщині через підгорілу їжу чоловік вистрибнув з вікна

04 лютого 2026, 13:15
Фото з відкритих джерел
Інцидент стався в районі Космонавтів у Криіому Розі. Чоловік вистрибнув із вікна квартири на третьому поверсі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Попередньо, чоловік залишив на ввімкненій плиті сковорідку. Їжа пригоріла та в помешканні з'явилось гесте задивлення. Ймовірно, саме черех це чоловік вирішив вийти через вікно третього поверху.

Зазначається, що сусідка відчинила двері квартири, але чоловіка всередині не було, після чого його знайшли надворі. Постраждалому чоловіку близько 60 років. У нього діагностували забій головного мозку, травми голови, переломи ребер і кісток тазу. Зараз він у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині в пожежі загинула жінка та двоє маленьких дітей. Ще одну дворічну дитину встигли врятувати.

04 лютого 2026
В Україні зросла захворюваність на ГРВІ: понад 5,4 тис. госпіталізацій за тиждень
04 лютого 2026, 13:44
Подвійний заробіток на операціях: лікарня на Київщині незаконно отримала 2,5 млн грн
04 лютого 2026, 13:28
Замерз на снігу: на Хмельниччині 9-річний хлопчик помер після того, як сусід споїв його алкоголем
04 лютого 2026, 13:14
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
04 лютого 2026, 13:01
"Військовим не здаю": як захисниця із Синельникового на Дніпропетровщині шукала житло
04 лютого 2026, 12:45
Поставила хибний діагноз: на Рівненщині судитимуть лікарку через смерть пацієнта
04 лютого 2026, 12:40
У Києві відновили світло для 100 тис. родин: лівий берег знову з графіками
04 лютого 2026, 12:20
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, який потонув у річці
04 лютого 2026, 12:13
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
04 лютого 2026, 11:56
