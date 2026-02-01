"Україна готова до предметної розмови": Зеленський анонсував нові переговори

Фото з відкритих джерел

Переговорний процес щодо війни в Україні продовжується. Президент розповів, коли будуть наступні зустрічі

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, він вислухав доповідь від української переговорної команди. Він повідомив, що наступні тристоронні зустрічі (Україна, США та РФ) відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

"Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає", - каже президент України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на чергові заклики РФ приїхати до Москви на переговори з Путіним. На думку українського президента, така зустріч неможлива.