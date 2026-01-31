17:33  31 січня
На Житомирщині конфлікт між працівниками ТЦК та людьми закінчився стріляниною
13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
31 січня 2026, 18:17

Зеленський знову заговорив про особисту зустріч із Путіним

31 січня 2026, 18:17
фото: Офіс Президента України
Без зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним вирішити територіальне питання Украни неможливо

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю Cesky Rozhlas заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, питання територій не може бути вирішене виключно технічними групами.

"Щонайменше ми повинні мати можливість у тому чи іншому форматі підтримувати контакт із Російською Федерацією, з лідером Росії. Без такого формату, на мій погляд, із того, що я бачу, наші команди не зможуть домовитися щодо територіальних питань", – зазначив Зеленський.

Згодом він заявив, що для вирішення питання територій потрібна особиста зустріч із Путіним.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на чергові заклики РФ приїхати до Москви на переговори з Путіним. На думку українського президента, така зустріч неможлива.

