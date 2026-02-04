12:13  04 лютого
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, який потонув у річці
11:56  04 лютого
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2026, 11:47

42% українців хочуть повного оновлення влади після війни – опитування

04 лютого 2026, 11:47
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Майже половина українців (48%) вважають, що серед нинішніх представників влади є фахівці, які можуть залишатися на посадах і після завершення війни

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає RegioNews.

Разом із цим лише трохи менше (42%) вважають нинішню владу суцільно заплямованою і стверджують, що ніхто з її представників не має лишатися у владі після війни.

Соціологи зазначають: чим вищий рівень довіри до президента, тим більше респондентів схильні вважати, що серед нинішньої влади є гідні представники.

Водночас навіть серед тих, хто повністю довіряє главі держави, 19% вважають владу повністю заплямованою.

Рівень довіри до президента залишається високим: 61% українців йому довіряють, 33% – не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить +28%.

Зазначається, що опитування проводили з 23 по 29 січня методом телефонних інтерв’ю серед 1003 респондентів віком від 18 років на підконтрольній уряду України території.

Нагадаємо, кожен четвертий українець вважає, що 2026 рік буде гіршим, ніж 2025-й.

Читайте також: Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна українці опитування влада КМІС довіра
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
В Україні зросла захворюваність на ГРВІ: понад 5,4 тис. госпіталізацій за тиждень
04 лютого 2026, 13:44
Подвійний заробіток на операціях: лікарня на Київщині незаконно отримала 2,5 млн грн
04 лютого 2026, 13:28
На Дніпропетровщині через підгорілу їжу чоловік вистрибнув з вікна
04 лютого 2026, 13:15
Замерз на снігу: на Хмельниччині 9-річний хлопчик помер після того, як сусід споїв його алкоголем
04 лютого 2026, 13:14
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
04 лютого 2026, 13:01
"Військовим не здаю": як захисниця із Синельникового на Дніпропетровщині шукала житло
04 лютого 2026, 12:45
Поставила хибний діагноз: на Рівненщині судитимуть лікарку через смерть пацієнта
04 лютого 2026, 12:40
У Києві відновили світло для 100 тис. родин: лівий берег знову з графіками
04 лютого 2026, 12:20
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, який потонув у річці
04 лютого 2026, 12:13
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
04 лютого 2026, 11:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »