42% українців хочуть повного оновлення влади після війни – опитування

Майже половина українців (48%) вважають, що серед нинішніх представників влади є фахівці, які можуть залишатися на посадах і після завершення війни

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає RegioNews.

Разом із цим лише трохи менше (42%) вважають нинішню владу суцільно заплямованою і стверджують, що ніхто з її представників не має лишатися у владі після війни.

Соціологи зазначають: чим вищий рівень довіри до президента, тим більше респондентів схильні вважати, що серед нинішньої влади є гідні представники.

Водночас навіть серед тих, хто повністю довіряє главі держави, 19% вважають владу повністю заплямованою.

Рівень довіри до президента залишається високим: 61% українців йому довіряють, 33% – не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить +28%.

Зазначається, що опитування проводили з 23 по 29 січня методом телефонних інтерв’ю серед 1003 респондентів віком від 18 років на підконтрольній уряду України території.

