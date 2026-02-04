12:13  04 лютого
04 лютого 2026, 12:13

На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, який потонув у річці

04 лютого 2026, 12:13
Фото: ДСНС
У вівторок, 3 лютого, в місті Ямпіль із річки Дністер водолази дістали тіло загиблого чоловіка, який втопився напередодні

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пошукові роботи тривали кілька годин: рятувальники обстежили близько 200 кв.м дна річки. 31-річного загиблого виявили на відстані 80 метрів від берега та на глибині 3 метри.

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 25 січня на річці Дніпро в Оболонському районі Києва біля парку "Наталка" під лід провалився чоловік, який катався на скайсерфінгу.

04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
