Фото: ДСНС

У вівторок, 3 лютого, в місті Ямпіль із річки Дністер водолази дістали тіло загиблого чоловіка, який втопився напередодні

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пошукові роботи тривали кілька годин: рятувальники обстежили близько 200 кв.м дна річки. 31-річного загиблого виявили на відстані 80 метрів від берега та на глибині 3 метри.

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

