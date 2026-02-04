07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
08:19  04 лютого
Збив і поїхав: військового на Рівненщині затримали за смертельну ДТП
09:39  04 лютого
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
04 лютого 2026, 07:26

Трамп про енергетичне перемир'я: Путін "дотримав слова"

04 лютого 2026, 07:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо оголошеного енергетичного перемир'я

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

За словами Трампа, пауза тривала з 25 січня до 1 лютого.

"Перерва тривала з неділі до неділі. Вони відкрилися, і Путін зараз завдав їм сильного удару", – сказав він.

На питання про продовження паузи Трамп зазначив, що хоче завершення війни: "Я б хотів, щоб він (ред. – Путін) закінчив війну".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни знехтували проханням США і перервали енергетичне перемир'я, завдавши потужного удару по Україні.

Як відомо, в ніч на 3 лютого Росія атакувала Україну 71 ракетою, зокрема 32 "Іскандерами", та 450 БпЛА. Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 17 локаціях.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

Дональд Трамп США війна обстріли енергетика перемир'я атака Зеленський Володимир Путін
