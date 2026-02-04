Подвійна оплата за лінзи: на Київщині судитимуть медиків за привласнення 2,5 млн грн

12:13  04 лютого
Подвійний заробіток на операціях: лікарня на Київщині незаконно отримала 2,5 млн грн

04 лютого 2026, 13:28
Фото: ОГП
Правоохоронці викрили схему подвійного заробітку в одній із лікарень області

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Пацієнтів змушували купувати інтраокулярні лінзи для лікування катаракти за власні гроші, хоча лікарня звітувала, що видає їх безкоштовно. У результаті держава компенсувала медзакладу вартість лінз, які пацієнти купили самостійно. Так лікарня незаконно отримала 2,5 млн грн бюджетних коштів.

Для цієї оборудки завідувачка офтальмологічного відділення вносила у електронну систему недостовірні дані про операції. Керівник лікарні знав, що лінз на балансі немає, але затверджував звіти і надсилав їх до Національної служби здоров’я для оплати.

Керівнику закладу та завідувачці відділення повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та махінаціях з електронними даними. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті лікарці оголосили підозру через смерть немовляти від травм під час пологів. Її звинувачують у неналежному виконанні обов'язків.

Київська область лікарня привласнення НСЗУ лікування
04 лютого 2026
