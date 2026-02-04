Подвійна оплата за лінзи: на Київщині судитимуть медиків за привласнення 2,5 млн грн

Фото: ОГП

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Пацієнтів змушували купувати інтраокулярні лінзи для лікування катаракти за власні гроші, хоча лікарня звітувала, що видає їх безкоштовно. У результаті держава компенсувала медзакладу вартість лінз, які пацієнти купили самостійно. Так лікарня незаконно отримала 2,5 млн грн бюджетних коштів.

Для цієї оборудки завідувачка офтальмологічного відділення вносила у електронну систему недостовірні дані про операції. Керівник лікарні знав, що лінз на балансі немає, але затверджував звіти і надсилав їх до Національної служби здоров’я для оплати.

Керівнику закладу та завідувачці відділення повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та махінаціях з електронними даними. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

