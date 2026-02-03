Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони України

фото: Офіс Президента України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Указ №96/2026.

Як зазначається, План оборони зразка 2020 року розроблявся ще до початку повномасштабного вторгнення та не міг враховувати нинішні реалії, зокрема масштаб бойових дій, енергетичний терор та гібридні загрози.

"Кабінету Міністрів України в установленому порядку забезпечити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Національного банку України розроблення плану оборони України відповідно до структури, затвердженої цим Указом, та внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться у документі.

Раніше Зеленський заявив, що війну треба завершувати. Також український лідер заявив, що розраховує на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу.