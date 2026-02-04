12:13  04 лютого
04 лютого 2026, 12:20

У Києві відновили світло для 100 тис. родин: лівий берег знову з графіками

04 лютого 2026, 12:20
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Лівий берег столиці знову переходить на тимчасові графіки відключень електроенергії

Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК, передає RegioNews.

"Київ: повернули світло для 100 тис. родин після обстрілів. Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень", – йдеться в повідомленні компанії.

У ДТЕК зазначили, що роботи з ліквідації наслідків масованих атак тривають цілодобово, попри мороз і втому персоналу.

Як відомо, з 29 січня Київ живе за тимчасовими графіками, які не передбачають груп споживачів і застосовуються для кожного будинку окремо.

Періодично у Києві та області вводяться аварійні графіки, зокрема після атаки РФ 3 лютого, яку вже назвали найпотужнішою з початку 2026 року. Відновлення електропостачання на правому березі Києва відбулося раніше, а з 4 лютого тимчасові графіки знову діють і на лівому березі.

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого російські військові атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Під прицілом ворога були пʼять районів столиці. Внаслідок масованої атаки на місто постраждали пʼятеро людей.

Окрім того, понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без тепла.

Читайте також: Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців

війна Київ електрика енергетика атака відключення світла ДТЕК графіки відключення світла
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
