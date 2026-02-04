Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Лівий берег столиці знову переходить на тимчасові графіки відключень електроенергії

Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК, передає RegioNews.

"Київ: повернули світло для 100 тис. родин після обстрілів. Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень", – йдеться в повідомленні компанії.

У ДТЕК зазначили, що роботи з ліквідації наслідків масованих атак тривають цілодобово, попри мороз і втому персоналу.

Як відомо, з 29 січня Київ живе за тимчасовими графіками, які не передбачають груп споживачів і застосовуються для кожного будинку окремо.

Періодично у Києві та області вводяться аварійні графіки, зокрема після атаки РФ 3 лютого, яку вже назвали найпотужнішою з початку 2026 року. Відновлення електропостачання на правому березі Києва відбулося раніше, а з 4 лютого тимчасові графіки знову діють і на лівому березі.

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого російські військові атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Під прицілом ворога були пʼять районів столиці. Внаслідок масованої атаки на місто постраждали пʼятеро людей.

Окрім того, понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишилися без тепла.

