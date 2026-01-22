14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 14:59

У Давосі стартувала зустріч Трампа та Зеленського

22 січня 2026, 14:59
фото: Reuters
У четвер, 22 січня, у Давосі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Незадовго перед зустріччю Трамп розповів журналісту Sky News про нібито "наближення" до мирної угоди щодо війни в Україні.

"Сьогодні, як ви знаєте, президент (Зеленський, - ред.) і я будемо обговорювати це питання. Ми зустрічаємося з президентом Путіним сьогодні або завтра, тож люди їдуть туди, і я думаю, що вони наближаються до угоди. Багато людей гине. Ми маємо це зробити", – заявив американський лідер.

Нагадаємо, виступ президента України Володимира Зеленського на економічному форумі в Давосі не був запланований. Однак 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що чекає Зеленського для обговорення "мирного плану".

Дональд Трамп Україна США політика Володимир Зеленський Давос
Спецпредставник США Віткофф пообіцяв "скоро" приїхати до Києва
22 січня 2026, 12:32
Спецпосланець США назвав переговори з українською делегацією "продуктивними"
22 січня 2026, 10:26
Зеленський летить у Давос на зустріч з Трампом, – Bloomberg
22 січня 2026, 10:04
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
07 серпня 2025
