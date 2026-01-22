У Давосі стартувала зустріч Трампа та Зеленського

фото: Reuters

У четвер, 22 січня, у Давосі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Незадовго перед зустріччю Трамп розповів журналісту Sky News про нібито "наближення" до мирної угоди щодо війни в Україні.

"Сьогодні, як ви знаєте, президент (Зеленський, - ред.) і я будемо обговорювати це питання. Ми зустрічаємося з президентом Путіним сьогодні або завтра, тож люди їдуть туди, і я думаю, що вони наближаються до угоди. Багато людей гине. Ми маємо це зробити", – заявив американський лідер.

Нагадаємо, виступ президента України Володимира Зеленського на економічному форумі в Давосі не був запланований. Однак 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що чекає Зеленського для обговорення "мирного плану".