14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 12:32

Спецпредставник США Віткофф пообіцяв "скоро" приїхати до Києва

22 січня 2026, 12:32
Читайте также на русском языке
Фото: president.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф заявив, що незабаром відвідає українську столицю

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Новини.LIVE, передає RegioNews.

На запитання журналістки у кулуарах Українського сніданку у Давосі, коли він потенційно відвідає Київ, Віткофф сказав: "Скоро".

Водночас Віткофф не уточнив точну дату візиту.

Нагадаємо, раніше Віткофф повідомив, що переговори з українською делегацією в Давосі були продуктивними та наразі "все зводиться до одного питання", яке можна вирішити, "якщо обидві сторони цього хочуть".

Водночас секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що українська делегація під час участі у Всесвітньому економічному форумі провела низку важливих зустрічей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США Київ візит Давос Віткофф спецпосланець
Зеленський прибув до Давосу: запланована зустріч із Трампом та участь у форумі
22 січня 2026, 10:53
Спецпосланець США назвав переговори з українською делегацією "продуктивними"
22 січня 2026, 10:26
Зеленський летить у Давос на зустріч з Трампом, – Bloomberg
22 січня 2026, 10:04
Всі новини »
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Хто заробляє мільйони на Telegram: нардеп розкрив імовірних власників топ-каналів
22 січня 2026, 14:37
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 14:31
Упродовж місяця понад 1000 українців потрапили до лікарень через переохолодження та обмороження
22 січня 2026, 14:12
НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів
22 січня 2026, 13:46
Свириденко назвала області з найскладнішою ситуацією в енергетиці України
22 січня 2026, 13:40
У Києві знову оголосили тривогу через загрозу російської атаки
22 січня 2026, 13:32
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
22 січня 2026, 13:21
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
22 січня 2026, 13:00
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 12:59
У Запоріжжі аферист виманив у людей десятки тисяч гривень на "лікування"
22 січня 2026, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »