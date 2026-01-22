Спецпредставник США Віткофф пообіцяв "скоро" приїхати до Києва
Спецпредставник президента США Стівен Віткофф заявив, що незабаром відвідає українську столицю
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Новини.LIVE, передає RegioNews.
На запитання журналістки у кулуарах Українського сніданку у Давосі, коли він потенційно відвідає Київ, Віткофф сказав: "Скоро".
Водночас Віткофф не уточнив точну дату візиту.
Нагадаємо, раніше Віткофф повідомив, що переговори з українською делегацією в Давосі були продуктивними та наразі "все зводиться до одного питання", яке можна вирішити, "якщо обидві сторони цього хочуть".
Водночас секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що українська делегація під час участі у Всесвітньому економічному форумі провела низку важливих зустрічей.
