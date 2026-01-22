В Давосе стартовала встреча Трампа и Зеленского

фото: Reuters

В четверг, 22 января, в Давосе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Незадолго перед встречей Трамп рассказал журналисту Sky News о якобы "приближении" к мирному соглашению о войне в Украине.

"Сегодня, как вы знаете, президент (Зеленский, – ред.) и я будем обсуждать этот вопрос. Мы встречаемся с президентом Путиным сегодня или завтра, поэтому люди едут туда, и я думаю, что они приближаются к соглашению. Многие гибнут. Мы должны это сделать", – заявил американский лидер.

Напомним, выступление президента Украины Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе не было запланировано. Однако 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Зеленского для обсуждения мирного плана.