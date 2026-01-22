14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
22 января 2026, 14:59

В Давосе стартовала встреча Трампа и Зеленского

22 января 2026, 14:59
фото: Reuters
В четверг, 22 января, в Давосе началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Незадолго перед встречей Трамп рассказал журналисту Sky News о якобы "приближении" к мирному соглашению о войне в Украине.

"Сегодня, как вы знаете, президент (Зеленский, – ред.) и я будем обсуждать этот вопрос. Мы встречаемся с президентом Путиным сегодня или завтра, поэтому люди едут туда, и я думаю, что они приближаются к соглашению. Многие гибнут. Мы должны это сделать", – заявил американский лидер.

Напомним, выступление президента Украины Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе не было запланировано. Однако 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что ждет Зеленского для обсуждения мирного плана.

22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
07 августа 2025
