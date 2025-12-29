15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 14:06

Слухи об отставке Залужного опровергли: он остается послом

29 декабря 2025, 14:06
Читайте також українською мовою
Фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Информация о его возможной отставке в начале января не соответствует действительности

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила медиасоветница Валерия Залужного Оксана Тороп, передает RegioNews.

По ее словам, у медиа снова появились сообщения со ссылкой на неназванные источники о якобы планах Залужного покинуть должность.

"Как всегда, неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он продолжает отстаивать интересы Украины в должности посла в Великобритании", –подчеркнула Тороп.

Напомним, несколько СМИ, ссылаясь на четыре источника в политических и дипломатических кругах, сообщили, что Залужный в начале января готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне.

Ранее издание Intelligence Online написало, что в команде Залужного формируют список в парламент с прицелом на президентские выборы. По словам журналистов, представители Залужного обращались к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с предложением войти в его парламентский список.

Читайте также: Кто возглавит Украину после войны: фавориты политической сцены и фактор Залужного

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина посол Велика Британія должность Валерий Залужный обязанности
Залужный планирует в январе покинуть пост посла в Великобритании – СМИ
29 декабря 2025, 07:49
Трамп о возможном визите в Украину – что он сказал
29 декабря 2025, 01:06
Зеленский: гарантии безопасности США для Украины согласованы на 100%
29 декабря 2025, 00:21
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде
29 декабря 2025, 15:59
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
29 декабря 2025, 15:44
В Харькове мужчина убил собственную бабушку молотком
29 декабря 2025, 15:35
В Киеве военный на светофоре врезался в авто: погибла мать двоих детей
29 декабря 2025, 15:05
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 14:56
Есть реальный шанс на завершение боевых действий весной
29 декабря 2025, 14:42
Агент РФ и Беларуси в Киеве: СБУ предотвратила атаки на ТЭЦ
29 декабря 2025, 14:35
Отец спас семью: на Закарпатье восемь человек отравились угарным газом
29 декабря 2025, 13:52
В Винницкой области дед насиловал родную внучку: 57-летний мужчина предстанет перед судом
29 декабря 2025, 13:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »