Слухи об отставке Залужного опровергли: он остается послом

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Информация о его возможной отставке в начале января не соответствует действительности

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила медиасоветница Валерия Залужного Оксана Тороп, передает RegioNews.

По ее словам, у медиа снова появились сообщения со ссылкой на неназванные источники о якобы планах Залужного покинуть должность.

"Как всегда, неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он продолжает отстаивать интересы Украины в должности посла в Великобритании", –подчеркнула Тороп.

Напомним, несколько СМИ, ссылаясь на четыре источника в политических и дипломатических кругах, сообщили, что Залужный в начале января готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне.

Ранее издание Intelligence Online написало, что в команде Залужного формируют список в парламент с прицелом на президентские выборы. По словам журналистов, представители Залужного обращались к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с предложением войти в его парламентский список.

