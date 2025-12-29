Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

Фото: з відкритих джерел

Гарантії безпеки між США та Україною узгоджені на 100%, а гарантії безпеки між США, Україною та Європою – майже узгоджені

Про це інформує "Інтефакс-Україна" із посиланням на президента України Володимира Зеленського, передає RegioNews.

"Ми обговорили всі аспекти мирної угоди, яка включає – і це наше велике досягнення – 20-пунктний мирний план, узгоджений на 90 відсотків; гарантії безпеки США-Україна, узгоджені на 100%; гарантії безпеки США-Європа–Україна, майже узгоджені; військовий аспект – узгоджений на 100%; план процвітання зараз доопрацьовується", – сказав Зеленський.

Також лідери обговорили послідовність наступних дій і погодилися, що гарантії безпеки є ключовим етапом у досягненні тривалого миру.

За словами Зеленського, команди Україна та США продовжать працювати над усіма аспектами.

Як відомо, переговори двох лідерів тривали понад дві години. Після їх завершенння розпочалася відеоконференція з представниками європейських держав.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Як відомо, українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

