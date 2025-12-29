Трамп про можливий візит в Україну – що він сказав

Фото: Офіс Президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не має планів відвідати Україну, але не виключає таку можливість, якщо це допоможе досягти мирної угоди

Про це пише "Європейська правда", передає RegioNews.

Трамп відреагував на запитання журналістки про можливість свого приїзду в Україну і, навіть не дослухавши питання, перебив відповіддю про можливість свого приїзду: "У мене немає проблем із тим, щоб це зробити".

Водночас він підкреслив, що "наразі немає домовленості про поїздку", а очевидної потреби для візиту немає: "Ми це не передбачаємо – щоби укласти цю угоду, немає потреби у моєму приїзді".

Президент США додав, що отримав запрошення від української сторони виступити у парламенті: "Не знаю, чи це допоможе, але я думаю, що це імовірно допоможе".

Президент Зеленський підтвердив готовність прийняти Трампа: "Ми завжди раді вас запросити".

Підсумовуючи, Трамп не виключив, але й не підтвердив можливість візиту, зазначивши.

"Я не впевнений, що потреба у цьому буде, але якщо це допоможе зберегти 25 тисяч життів на місяць, я, звісно, захочу це зробити", – наголосив американський лідер.

Нагадаємо, раніше президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели спільну пресконференцію, під час якої озвучили головні результати переговорів та ключові напрямки мирного плану. Усі деталі читайте за посиланням.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії