29 грудня 2025, 01:06

Трамп про можливий візит в Україну – що він сказав

29 грудня 2025, 01:06
Фото: Офіс Президента
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не має планів відвідати Україну, але не виключає таку можливість, якщо це допоможе досягти мирної угоди

Про це пише "Європейська правда", передає RegioNews.

Трамп відреагував на запитання журналістки про можливість свого приїзду в Україну і, навіть не дослухавши питання, перебив відповіддю про можливість свого приїзду: "У мене немає проблем із тим, щоб це зробити".

Водночас він підкреслив, що "наразі немає домовленості про поїздку", а очевидної потреби для візиту немає: "Ми це не передбачаємо – щоби укласти цю угоду, немає потреби у моєму приїзді".

Президент США додав, що отримав запрошення від української сторони виступити у парламенті: "Не знаю, чи це допоможе, але я думаю, що це імовірно допоможе".

Президент Зеленський підтвердив готовність прийняти Трампа: "Ми завжди раді вас запросити".

Підсумовуючи, Трамп не виключив, але й не підтвердив можливість візиту, зазначивши.

"Я не впевнений, що потреба у цьому буде, але якщо це допоможе зберегти 25 тисяч життів на місяць, я, звісно, захочу це зробити", – наголосив американський лідер.

Нагадаємо, раніше президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели спільну пресконференцію, під час якої озвучили головні результати переговорів та ключові напрямки мирного плану. Усі деталі читайте за посиланням.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
