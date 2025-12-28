Трамп угостил Зеленского шоколадным тортом со своим именем

Фото: соцсети

Переговоры Украины и США в частной резиденции Дональда Трампа во Флориде начались с ланча, на который американская сторона подала, в частности, торт имени Трампа

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Меню, которое по правилам двусторонних встреч готовит принимающая сторона, содержало традиционные для американской кухни блюда.

Это, в частности, куриный бульон, стейки, подаваемые с картофелем фри. Впрочем, на десерт команда Трампа подготовила особое блюдо: каждый получил кусок шоколадного торта под названием "Трамп".

Ранее в медиа уже появлялись фото торта "Трамп", но в этот раз десерт отличался меньшим количеством слоев и золотым топпингом.

По информации The Telegraph, это не первый случай, когда Трамп на встречах с иностранными лидерами предлагает блюда с собственным именем. В меню Мар-а-Лаго также есть, к примеру, "салат с кубиками Трампа".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

По данным СМИ, после встречи Зеленский и Трамп позвонят по телефону европейским лидерам

Несколько дней назад Владимир Зеленский анонсировал проведение встречи с Дональдом Трампом еще до Нового года.

Ранее журналисты сообщали, что во время переговоров Зеленский планирует устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности по территориям Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: