28 декабря 2025, 21:35

Трамп заявил, что президенты Украины и России хотят заключить соглашение

28 декабря 2025, 21:35
Фото: Reuters/Al Drago
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и РФ хотят заключить соглашение о достижениях мира

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова американского президента, передает RegioNews.

"Слишком много людей погибло, и я думаю, что оба президента хотят заключить соглашение", – отметил Трамп.

По его словам, правитель РФ Владимир Путин "серьезно настроен" по миру. В то же время президент США убежден, что встреча с Владимиром Зеленским будет "прекрасной", а также назвал украинского лидера "очень смелым".

"Я действительно верю, что у нас есть задатки к соглашению, которое будет выгодно для Украины, выгодно для всех. Нет ничего важнее", – подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

По данным СМИ, после встречи Зеленский и Трамп позвонят по телефону европейским лидерам

Несколько дней назад Владимир Зеленский анонсировал проведение встречи с Дональдом Трампом еще до Нового года.

Ранее журналисты сообщали, что во время переговоров Зеленский планирует устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности по территориям Донецкой и Луганской областей.

