После переговоров с Зеленским Трамп планирует снова позвонить Путину
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует позвонить правителю России Владимиру Путину после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря
Об этом пишет "Европейская правда", передает RegioNews.
По словам президента США, после переговоров с украинским лидером, он намерен продолжить контакты с Кремлем.
"Я позвоню Путину после этой встречи, и мы продолжим переговоры, действительно сложные переговоры", - отметил Трамп.
Он также подчеркнул, что не устанавливает жесткие временные рамки для мирного процесса.
"У меня нет крайних сроков. Моя задача – закончить войну… Будет безопасное соглашение, сильное соглашение о безопасности, и европейцы очень вовлечены", – подчеркнул президент США.
Как известно, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа проходит в воскресенье, 28 декабря, в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры проходят в главном обеденном зале имения Трампа.
Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.
По данным СМИ, после встречи Зеленский и Трамп позвонят по телефону европейским лидерам
Несколько дней назад Владимир Зеленский анонсировал проведение встречи с Дональдом Трампом еще до Нового года.
Ранее журналисты сообщали, что во время переговоров Зеленский планирует устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности по территориям Донецкой и Луганской областей.
