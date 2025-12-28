15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
14:34  27 декабря
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2025, 08:58

Встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа внезапно перенесли: что известно

28 декабря 2025, 08:58
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

График переговоров украинского и американского политиков в США претерпел изменения в преддверии запланированной встречи

Об этом пишет Белый Дом, передает RegioNews.

Время запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом было изменено. Как сообщили в Белом доме, переговоры состоятся на два часа раньше, чем планировалось ранее. Начало встречи запланировано на 20:00 по местному времени.

Причины корректировки графика официально не уточнялись. В то же время в таких случаях изменения могут быть связаны с насыщенным расписанием сторон или корректировкой протокольных мер во время визита. Перенос времени не влияет на сам формат встречи, которая остается в рамках предварительно согласованной программы.

Согласно информации "Общественного", Владимир Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты. Детали повестки дня переговоров пока не разглашаются.

Ранее журналисты выяснили, Владимир Зеленский планирует на встрече с Дональдом Трампом устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности, по территориям Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось ранее, Трамп и Зеленский могут встретиться в штате Флорида в конце декабря. Встреча лидеров США и Украины может состояться в воскресенье, 28 декабря.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский Трамп встреча США Белый Дом мирные переговоры мирный план
Зеленский вылетел в США на переговоры с Трампом
27 декабря 2025, 13:35
Журналисты узнали, что Зеленский хочет обсудить на встрече с Трампом
27 декабря 2025, 11:19
Стало известно, какие гарантии США предложили Украине
26 декабря 2025, 22:25
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Буданов спрогнозировал дату окончания войны в Украине
27 декабря 2025, 18:18
РФ снова атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины
27 декабря 2025, 17:59
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
27 декабря 2025, 15:32
В Украине снимают командиров сразу двух бригад: названная причина
27 декабря 2025, 15:07
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
27 декабря 2025, 14:34
Сотрудники госохраны мешают работать детективам НАБУ в Раде
27 декабря 2025, 14:05
Россияне пытаются вытеснить украинских военных из Купянска
27 декабря 2025, 13:53
Зеленский вылетел в США на переговоры с Трампом
27 декабря 2025, 13:35
В Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты
27 декабря 2025, 12:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »