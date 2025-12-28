Фото: иллюстративное

График переговоров украинского и американского политиков в США претерпел изменения в преддверии запланированной встречи

Об этом пишет Белый Дом, передает RegioNews.

Время запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом было изменено. Как сообщили в Белом доме, переговоры состоятся на два часа раньше, чем планировалось ранее. Начало встречи запланировано на 20:00 по местному времени.

Причины корректировки графика официально не уточнялись. В то же время в таких случаях изменения могут быть связаны с насыщенным расписанием сторон или корректировкой протокольных мер во время визита. Перенос времени не влияет на сам формат встречи, которая остается в рамках предварительно согласованной программы.

Согласно информации "Общественного", Владимир Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты. Детали повестки дня переговоров пока не разглашаются.

Ранее журналисты выяснили, Владимир Зеленский планирует на встрече с Дональдом Трампом устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности, по территориям Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось ранее, Трамп и Зеленский могут встретиться в штате Флорида в конце декабря. Встреча лидеров США и Украины может состояться в воскресенье, 28 декабря.